بينها 130 ألف كمامة مغشوشة.. جهود شرطة التموين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط 2٫5 طن "دواجن ومقطعاتها" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة .

وتمكنت الجهود من ضبط 10 طن "صلصة طعام" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية – 5 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الطماطم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 10 طن "فراولة" معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أطنان "دقيق فاخر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية ، وضبط 5 طن سكر تمويني" معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط مالك محل بدال تمويني – بمحافظة الجيزة .. بحوزته 1٫5 طن سكر تمويني – 300 عبوة "زيت تمويني" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 31462 عبوة مستحضرات تجميل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل بدون ترخيص بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 3500 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج ، وضبط 1,800 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة .

وتمكنت إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 954000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع – 78000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز – 121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالي وزن 1351 كيلو جرام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها – كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج " أستيك كمامة – دعامات" مجهولة المصدر مُعدة للاستخدام بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة وذلك لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة ، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.