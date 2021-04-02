شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا تهاون مع التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالأخيوة والقسم الهندسي بالوحدة، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 85 متر، وتم الإزالة حتي سطح الأرض.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة، التابعة لمركز ومدينة الحسينية بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 130متر، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار الإجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات الإزالة في المهد لكل التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين.