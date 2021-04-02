شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال 6 عربات من قطار 82 في أسيوط دون إصابات أو خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفصلت 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

كانت محافظة أسيوط تلقت إخطارا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط في الثالثة والنصف صباحا.

وانتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال «الطيبي» إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير ساعة واحدة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات لتفادي أي أحداث مشابهة.