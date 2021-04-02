شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير النقل يزور المنيا ويلتقي السائقين والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غدا السبت، بجولة تفقدية لحركة قطارات الصعيد، حيث يستقل قطار 980 vip، المتجه إلى محافظات الصعيد، من محطة سكك مصر، إلى محطة سكك حديد المنيا.

ويلتقي الوزير سائقي القطارات بمحافظتي المنيا، وبني سويف، والعاملين بالهيئة.

عقب ذلك يقوم بزيارة لورش شكك حديد كوم أبو راضي، لتفقد سير العمل.