شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تنظم معرض الحرف اليدوية للقرى المنتجة بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الفيوم معرض الحرف اليدوية للقرى المنتجة بنادي هيليوبوليس بمدينة الشروق بالقاهرة، اليوم الجمعة، دعماً لأصحاب هذه الحرف وترويجاً لصناعتهم، وتشجيعاً لهم للاستمرارية في المنافسة في اتقان تلك المهن وهذه الحرف.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المعرض يأتى ضمن سلسلة المعارض التي يتم تنظمها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، دعما للقرى المنتجة بالفيوم لتسويق منتجاتهم بالمعارض المختلفة التي يتم تنظيمها بمختلف الأندية، لافتاً إلى أن الهدف من إقامة تلك المعارض بالنوادي الرياضية المختلفة هو عرض المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة الفيوم، بالاضافة إلى دعم وتسويق معروضات القرى المنتجة بالمحافظة، مع الترويج السياحي للمحافظة، مثمناً التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وأشار «الأنصاري» إلى التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لدعم العارضين من الفيوم، وإتاحة الفرصة لاستمرارية عرض منتجاتهم التراثية كل أسبوع في عدد من النوادي المختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة طوال الفترة القادمة، فضلاً عن تنظيم عدد من الرحلات لاعضاء تلك النوادي لزيارة المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن معرض القرى المنتجة والذي تنظمة محافظة الفيوم بنادي هيليوبوليس بمدينة الشروق، يضم منتجات الخزف والفخار، والصناعات القائمة على منتجات النخيل، والخوص والجريد، والسجاد الحرير والصوف اليدوي، وكذا المنتجات الفنية من الأخشاب، والمشغولات اليدوية من الكورشيه والمفروشات، بجانب معرض الفنون التشكيلية.