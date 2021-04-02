شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 581 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على المستحقين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإنتهاء من توزيع عدد 581 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين ،وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية، والتي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الإنتهاء من توزيع عدد 18 كارت فيزا تكافل، وعدد 563 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم، وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين 155842، مقسمين إلى 78977 مستفيد تكافل، وعدد 76865 مستفيد كرامة.