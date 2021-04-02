شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة خطوط السير.. مصادرة 5 مركبات توك توك في حملات ميدانية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، أسفرت جهود الحملات عن ضبط ومصادرة ٥ مركبات توك توك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم