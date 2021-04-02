شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار موكب المومياوات الملكية (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم السبت 3 أبريل موكب المومياوات الملكية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة.

وعن مسار موكب المومياوات الملكية فيبدأ تحركه من المتحف المصري بالتحرير، ثم يمر أمام مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.

ثم يغادر الموكب ميدان التحرير ويتجه إلى ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي.

ثم يتوجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى يصل إلى قصر العيني، ومنه إلى سور مجرى العيون.

ويسير موكب المومياوات الملكية حتى يصل إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى يصل لمحطته الأخيرة وهي المتحف القومي للحضارة المصرية.

كان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قد أطلق موقعه الإلكتروني منذ أيام وهو http://nmec.gov.eg/

ومن المقرر أن يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين والسائحين يوميًا من يوم السبت وحتى الخميس بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وسيفتح أبوابه يوم الجمعة في فترتين (الصباحية) تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، و(المسائية) تبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.

إنفوجراف لتفاصيل خط سير الموميات الملكية