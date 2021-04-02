شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مليون و99 ألف طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استمرار أعمال المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي بدأت فعاليتها اعتبارا من الأحد الماضى وعلي مدار أربعة أيام بالإضافة إلى مدها يومين أخرين بقرار وزيرة الصحة، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات، للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال

وأكد وكيل وزارة الصحه أنه بلغ إجمالى عدد الأطفال الذين تلقوا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال أول يومين بالحملة مليون و99 ألفا و709 أطفال لتتخطى المحافظة إجمالى المستهدف تطعيمه بالحملة 1090837 طفل وطفلة على مستوى المحافظة من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين بنسبة وصلت 100.8%

وأوضح وكيل وزارة الصحه أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.