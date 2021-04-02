شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 23 قرية ضمن «حياة كريمة» في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي بـ 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر، يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة

اكد «مجاهد» أن الشركة تمضي في تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه شرب ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى طحانوب ومنية شبين والشوبك وعرب جهينة وعرب الصوالحة وطحوريا والقلزم والحسانية والأحراز وكفر طحوريا وكفر شبين وكفر طحا وكفر الشوبك