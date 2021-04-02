شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لرمضان .. بيطري الشرقية يحرر ١٣ محضر مخالفة ويضبط لحوم وأسماك غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بإدارات أولاد صقر ومنيا القمح وأبوحماد البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة في الرقابة التموينية وشرطة المرافق، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك .

أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 70 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و730 كجم أجزاء دواجن بمحل لبيع للدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و400 كجم أسماك بثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، و20 كجم لحوم مفرومة بثلاجة لحفظ وبيع اللحوم بدون فواتير، وتم تحرير 13 محضر مخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.