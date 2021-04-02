شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعي : دعمنا للأيتام لا ينقطع بعد يوم الاحتفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة بالأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن احتفال الدولة العام الجاري بيوم الأيتام مختلف عن السنين الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي أضافت الكثير وقدمت دعما كبيرا.

وأضاف شعبان خلال لقائه الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الاهتمام والعناية بالأيتام لا يتوقف على يوم الاحتفال فقط، بل يكون على مدار العام من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة تقدمها وزارة التضامن لـ«أبناء مصر».

وأكد أن الوزارة ترعى الأيتام في الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية والدينية والأخلاقية والسلوكية وتقديم الحلول لأي مشكلات تواجه الأبناء، مشيرا إلى أن الوزارة زوجت تسع فتيات الأسبوع الماضي: «مصر بخير».

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تتعاون مع الوزارة في دعم الأيتام بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام تدعم تلك المجهودات.