شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء» تكشف تفاصيل جديدة في خطط إنشاء سوق العريش الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على أن سوق العريش الجديد صرح تجاري واقتصادي بالمحافظة، وأنه يعد أحد المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة على أرض المحافظة.

وأعلن علاء الدين سمري، مدير عام المديرية عن طرح المحال التجارية بالسوق على التجار، وفقًا للضوابط التي وضعتها محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع المديرية والمديريات والجهات المعنية.

أشار سمري، إلى طرح عدد 36 محل خضار وفاكهة، مصنع ثلج، كافيتريا، ميني ماركت، محل خردوات، محل هاتف محمول، 8 ثلاجات لتخزين المجمدات والمواد الغذائية والموز، و6 محل فوارغ.

من جانبه أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، على أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسي ( العريش / القنطرة )، وبلغت تكلفة انشاءه 167 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.

أضاف اللواء، أن السوق يضم عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة )، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية.. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها، مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية .