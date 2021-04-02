شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في بداية معاملات يوم الجمعة 2 أبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل وذلك بعد ان شهدت ارتفاعا 3 جنيهات في نهاية التعاملات أمس الخميس في محلات الصاغة في القاهرة والمحافظات.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها لقرائها وتعرض أسعار جرام الذهب عيارات 24 و21، و18، وأيضا سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 2- 4- 2021 .

جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 يتراوح بين 862 إلى 864 جنيها.

جرام الذهب عيار 21

جرام الذهب عيار 21 هو الجرام الأكثر مبيعا في أسواق الصاغة المصرية يتراوح سعره بين 754 إلى و756 جنيها.

جرام الذهب عيار 18

جرام الذهب عيار 18 هو الذي شهد زيادة نهاية المعاملات أمس الخميس واستقر صباح اليوم سعر في أسواق الصاغة بين 646 إلى 648 جنيها.

الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة يتراوح بين 6032 إلى 6048 جنيها.

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب في تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق يتراوح بين 861.714 إلى 864.000 جنيها.

سعر الأونصة اليوم الجمعة 2 أبريل

سعر الأونصة اليوم يتراوح بين 26.799 إلى و26.870 جنيها.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، حسب المصنعية التي يتراوح متوسط سعرها في محلات الصاغة بين 30 إلي65 جنيها وذلك حسب اختلاف نوع عيار الذهب.

كما يختلف المصنعية في محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى وكذلك من تاجر إلى اخر بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى و10% من سعر جرام الذهب.