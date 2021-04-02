شكرا لقرائتكم خبر عن توافد آلاف المواطنين و3 أساقفة علي دير الأنبا صموئيل بالمنيا لإحياء ذكري رحيل «الأنبا مينا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد آلاف المواطنين و3 أساقفة، اليوم الجمعة، على دير الأنبا صموئيل المعترف غرب مدينة العدوه شمال المنيا، لإحياء الذكري السنوية للأنبا أرميا رئيس الدير السابق، والذي توفق في 24 ديسمبر 1993.

قال الراهب داوود نائب رئيس الدير، أن الأنبا باسليوس رئيس الدير، سيكون في مقدمة استقبال، 3 أساقفة كاراس أسقف عام المحلة ألكبري، والأنبا صموئيل أسقف أبراشية طموه وتوابعها الجيزة، والأنبا سداروس أسقف عام عزبة النخل بالقاهرة، وزائرين من محافظات الجمهورية.

وأضاف «داود» سوف يقام قداس ليلة الجمعة، برئاسة الأنبا باسليوس وبحضور الأساقفة، والزائرين، حيث يذكر الأسقف في القداس ويدعو له بالرحمة والمغفرة.

وقال الراهب داود، الأنبا أرميا هو تلميذ البابا كيرلس السادس البطريرك، والذي شغل منصة عقب وفاة البابا شنودة الثالث، حيث كان الأنبا كيرلس رئيس لدير الأنبا صموئيل المعترف قبل الأنبا مينا.

من جانبه شكل اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، فريق امني لتأمين الزائرين منذ حضورهم وحتى مغادرتهم الدير بسلامة، كما شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي، غرفة عمليات برئاسة اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز العدوة، لمتابعة الاحتفالات وتقديم الخدمات.

توافد آلاف المواطنين و3 أساقفة علي دير الأنبا صموئيل بالمنيا لإحياء ذكري رحيل «الأنبا مينا»

توافد آلاف المواطنين و3 أساقفة علي دير الأنبا صموئيل بالمنيا لإحياء ذكري رحيل «الأنبا مينا»

توافد آلاف المواطنين و3 أساقفة علي دير الأنبا صموئيل بالمنيا لإحياء ذكري رحيل «الأنبا مينا»