شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من المنيا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة اليوم 2 أبريل 2021 من مسجد الصحابة، بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة، بالعيد القومي رقم 102.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان «مفهوم التنمية الشاملة»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف لموضوع خطبة الجمعة اليوم .

ويعد مسجد الصحابة ضمن 10 مساجد جديدة يتم افتتاحها بالمحافظة بتكلفة 32 مليون جنيه، ويتضمن برنامج زيارة وزير الأوقاف افتتاح مسجد آل عياد (بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت)، كما سيعقد الوزير لقاءً مع أئمة المنيا.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المساجد الـ10 التي سيتم افتتاحها بالتوازي مع زيارة وزير الأوقاف في مراكز المنيا وبني مزار وأبوقرقاص وملوي والعدوة .

من جانب آخر، تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (92) مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1205) مسجدًا، منها (1130) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(75) مسجدًا صيانة وترميمًا.