شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت مدينة الدواء الطبية بالخانكة والذي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، اهتمام الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم.

وتعد مدينة الدواء الطبية من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

ولكن ماذا نعرف عن مدينة الدواء بالأرقام؟

- تقع مدينة الدواء الطبية في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

ـ تمتد مدينة الدواء الطبية على مساحة 182 ألف متر.

- تقام المدينة على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهي عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج.

- الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا، وتضم 5 مباني ادارية خاصة بالمصنع.

-المرحلة الثانية من المشروع، تقع على مساحة 60 ألف متر، وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.

- تم تنفيذ أعمال حفر وردم للموقع المخصص للمدينة بالكامل، وصل فيه المنسوب الصفري لمليون ونصف متر مكعب، بينما وصلت أعمال التدبيش وسند الأتربة لـ 6500 متر مكعب.

- في أرض قريبة من المدينة وعلى مساحة 10 ألف متر مربع، تم إنشاء محطة كهرباء بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير.