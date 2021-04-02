شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس بـ3.75 جنيه .
-البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.
-الكوسة بـ8 جنيهات.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ8 جنيهات.
-الجوافة بـ9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الألوان بـ21جنيها.
-الليمون بـ21 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
-اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.