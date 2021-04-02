شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: تنظيم مصر لموكب المومياوات يؤكد أنها بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، وزير الآثار الأسبق، أن نقل المومياوات حدث عالمى يروج للسياحة المصرية ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، وهناك 400 محطة تليفزيونية في جميع أنحاء العالم تتابع الحدث، وهذه دعاية سياحية على أعلى مستوى ودعاية ثقافية ودعاية سياسية، تظهر للعالم كله فى ظل حكم الرئيس السيسى بلد الأمن والطفرة الحديثة.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر": هناك ملكين لن يكونا فى متحف الحضارة وهما الملك الأحمس والثانى هو رمسيس الأول".

وتابع: "كل مومياء لدينا لها قصة والأشعة المقطعية تظهر كيف مات كل ملك وعملنا حاجة ظريفة في المتحف المصرى موجودة كل الأسلحة التي استخدمها الهكسوس لاحتلال مصر وكل الأسلحة التي استخدمناها لطردهم من مصر، وكل مومياء لها حكاية وأهم حاجة أنها ستعرض في متحف الحضارة بشكل حضارى، ومتحف الحضارة يحكى قصة عظمة مصر، والمتحف تم الانتهاء منه بالكامل في 2010، والبطل في هذا المتحف ستكون المومياوات".