شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنفيذ مشروعات جامعة الأقصر بتكلفة 332 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الأقصر، فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.

وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، بأنه جارى إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وتطوير وتأهيل مبنى كليتى العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة، ورفع كفاءة أربع عمارات مدن جامعية بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة الأقصر تبلغ نحو (332) مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الأقصر، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.