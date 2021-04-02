شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه باستكمال تطوير طريقى سقارة السياحى والمريوطية الغربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى بيت الرى وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربى بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى مرور ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.

ووجه المحافظ خلال تفقده طريق سقارة السياحى باستكمال اعمال توسعه الطريق وإعادة توزيع أعمدة الإنارة فى الأماكن المناسبة مع الاهتمام بالشكل الجمالى للرصيف مراعاة لطبيعة الطريق مع دعمه بالأشجار والمساحات الخضراء على جانبيه .

كما وجه المحافظ بتوحيد دهانات الاسوار على جانبى الطريق والقيام بأعمال تدبيش الترعة لما لها من أهمية بالغة، كما حرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة ورصف طريق ميت رهينه موجها بتركيب أعمدة إنارة جديدة بطول الطريق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد تطوير كورنيش المريوطية والأماكن التى تم تجهيزها لوضع اكشاك مشروع 306 المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة .