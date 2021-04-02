شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 1260 شابا واستخراج 3138 شهادة "مهارة" بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1260 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 26 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 3138 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود بإجمالى 20 ألف جنيه، و 11 منحة زواج بمبلغ 33 ألف جنيه، و 10 منحة وفاة بمبلغ 36 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 89 ألف جنيه لـ 31 عاملا ً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 3576 عاملاً من المسجلين بإجمالى مليون و 788 ألف جنيه .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 464 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، و 4 ندوات توعية سكانية، فضلاً عن بحث 21 شكوى عمالية و 11 شكوى نقابية، وتجديد 4 تراخيص عمل أجانب لـ 4 فلسطينيين من الادارة المختصة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 3 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.