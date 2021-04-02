شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة نصائح لتجنب الماس الكهربائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الاهمال فى مراجعة الأسلاك و التمديدات الكهربائية بالمنازل إلى حدوث ماس كهربائي قد يتسبب فى اندلاع الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، و يوضح الخليج 365 لقراءه الخطوات التي تساعد المواطن فى تجنب التعرض لماس كهربائي بمنزله للحفاظ على سلامة منزله ، وهى كالاتي :

1- ينصح بضرورة وجود طفاية حريق في المنزل للطوارئ.

2- استخدام المصابيح الكهربائية التي تتناسب مع القوة الكهربائية الموصى بها ، من قبل شركات توزيع الكهرباء.

3- استخدم تثبيت احتياطات الأطفال لمنع الصعق الكهربائي.

4-لا تستخدم أبدًا أسلاك التمديد "المشترك" مع وحدات التسخين أو مكيفات الهواء، لأنها قد لا تتحمل ضغط التيار مما يتسبب في اشتعالها نتيجة ماس كهربائي.

5-افحص الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تآكل أو تلف في الأسلاك.

6-لا تستخدم الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف أو التآكل.

7- استعن بفني الكهرباء إذا كنت تشم رائحة أي شيء يحترق أو ترى دخانًا قادمًا من جهاز أو سلك أو قابس أو إذا رأيت مخرجًا غير مشوه وقم بفصل التيار من لوحة التحكم بالمنزل.