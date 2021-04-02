شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات غذائية يجب تجنبها فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز القومى للبحوث فى نشرة طبية، عدد من العادات الغذائية السيئة التى يجب الإنتباه إليها وتجبنها بالتزامن مع قرب شهر رمضان المعظم، التى يجب الامتناع عنها لتجنب أى مشاكل فى المعدة ومن بين هذه العادات:-



1 - مضغ الطعام بشكل سريع على وجبة الإفطار الذى يتسبب فى إصابة المعدة بالمشكلات.

2 - تناول المشروبات الغازية والمشروبات التى تحتوى على الكافيين التى تؤثر على صحة الصائم.

3 - تناول الدهون في الأطعمة المختلفة، ما يؤدى إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية.

4 - تناول الأطعمة المقلية والدسمة بكثرة خلال رمضان، ويجب استبدالها بالأطعمة المشوية.

5 - الإكثار من وضع الملح فى الأطعمة، بالإضافة إلى تناول المخللات والأطعمة المصنعة من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان وتزيد الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام.

6 - تناول الحلويات بكثرة يصيب بالتخمة والسمنة، لذا يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه، لتجنب زيادة الوزن وتراكم الدهون.

7 -من الخطأ شرب كمية كبيرة من الماء على وجبة السحور، ويجب الاعتدال في تناول الماء.

8 -من العادات الغذائية الخاطئة والتي يقوم بها الكثير هي مشاهدة التلفاز أثناء وجبتي الإفطار والسحور، ما ينتج عنه زيادة كميات الأطعمة المتناولة.

9 - قلة المجهود البدني خلال شهر رمضان تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة، ولهذا يجب الحرص على ممارسة نوع من أنواع الرياضة ولكن يجب أن تكون بعد الإفطار بساعة على الأقل.

10 - النوم مباشرة بعد السحور من أكثر العادات السيئة التي تؤدي إلى مشكلات صحية ومنها السمنة والإصابة بالأرق والصعوبة في النوم.