وزير الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ 23 قرية وتابعا بشبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات الصرف الصحي بـ 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر، يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة تمضي في تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه شرب ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى(طحانوب - منية شبين – الشوبك - عرب جهينة - عرب الصوالحة – طحوريا - القلزم – الحسانية - الأحراز - كفر طحوريا - كفر شبين- كفر طحا - كفر الشوبك).

وقال رئيس الشركة: يتم التنسيق مع كل من محافظة القليوبية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مراحل عمل المبادرة، مشيراً إلى أن سكان قرى وتوابع مركز شبين القناطر أعربوا عن سعادتهم بالأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة.