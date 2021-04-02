الداخلية تطارد تجار المخدرات في مطروح والإسكندرية وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، المركزي نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز وأقسام شرطة الحمام، برج العرب، أول العامرية، أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وشنت الحملات بالتنسيق مع مديريات أمن مطروح، الإسكندرية، أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، واسفرت الجهود عن ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام حال تواجده بدائرة القسم بمطروح.

ونجحت الجهود في الإسكندرية في ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان بحوزة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب حال تواجده بدائرة القسم، وضبط كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالي هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية حال تواجده بدائرة القسم.

وتمكنت الجهود بمديرية أمن أسيوط من ضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط حال استقلاله دراجة نارية بدائرة المركز، وضبط كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي، هاتفان محمول بحوزة شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط حال تواجدهما بدائرة المركز، بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.