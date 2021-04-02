شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة التجريبية ونهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم ستقوم باعلان جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع «فيس بوك» إن وزارة التعليم ستقوم بإعلان ضوابط الحضور والتقييم خلال شهر رمضان المعظم فى جميع المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية أيضًا خلال الأسبوع المقبل.

وحذر وزير التربية والتعليم فى تصريحات سابقة من أن امتحانات الثانوية العامة سواءًا كانت امتحانات ورقية أو إلكترونية سوف تكشف الغشاشين، وسيعرف كل طالب مستواه الحقيقي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي بأن القانون الذى أقره مجلس النواب سيطبق بشدة على الغشاشين، وستكون هناك عقوبات صارمة، وعلي كل طالب أن يستعد لامتحان لا يوجد به أي غش بمنافسة شريفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف تكون هناك كاميرات مراقبة لمراقبة لجان الامتحانات فى الثانوية العامة بأفراد من خارج المدرسة، وستوجد كذلك تقنيات تطبق للمرة الأولي فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأكد وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة سيتم عقدها فى شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وستكون الامتحانات مؤمنة بالكامل وأن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستكون مختلفة من ناحية الاستعدادات والتأمين عن شهادة الصف الثاني الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ستعقد داخل المدارس بنظام «أوبن بوك»، وستكون بالتابلت والكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يُسمح بالدخول إلي الإنترنت من خلال التابلت أثناء أداء الامتحان.

وزير التربية والتعليم : إعلان جداول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة الأسبوع المقبل .. صورة أرشيفية من مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم