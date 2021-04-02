شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء وحب الأطفال لوطنهم»..انطلاق فعاليات يوم اليتيم بجمعية مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي غدًا السبت 3 إبريل، فاعليات الاحتفال بيوم اليتيم الذي يواكب الجمعة الأولى من إبريل من كل عام .

كما تنظم ندوة بعنوان «خططك في شهر رمضان»، وذلك ضمن فعاليات شهر إبريل الحافل بالندوات الثقافية والاحتفالت القومية والدولية .

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال بيوم اليتيم تنفذه مكتبة مصر الجديدة للطفل بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهدف إلى إسعاد الأطفال الأيتام، وتنمية حبّهم وولائهم للوطن، بحضور ومشاركة أكثر من 150 طفل ومتطوع .

وقالت سهام الجوهري نائب رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الجمعية الدائم بالتواصل مع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لرسم البهجة والسعادة في نفوسهم واستقبالهم بكافة مؤسسات الجمعية للاستمتاع بأنشطتها وخدماتها، وذلك ضمن دور الجمعية الاستراتيجى في الخدمة المجتمعية، من خلال الدعم النفسي والمعنوي لتلك الفئات الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع.

ومن جهتها، أوضحت مروة عبدالرحمن، مديرة مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن الهدف من الاحتفالية هو الاحتفاء بالأطفال الأيتام، وتوفير عناصر الترفيه لهم، بما يشعرهم باهتمام المجتمع بهم، وأشارت إلى أن الحفل يبدأ في الساعة العاشرة من صباح غد السبت وعلى مدار 5 ساعات سوف يتم تقديم عرض تنورة التراثية وفرقة نوبية، كما تقدم فرقة fun club عروض عرائس للاطفال واراجوز، ويشارك في الاحتفال مجموعة من المطاعم.

وفى سياق متصل قالت الدكتوة حياة خطاب، الامين العام لجمعية مصر الجديدة ان الجمعية تنظم في الساعة الثالثة من مساء غد السبت ايضا ندوة بعنوان «خططك لشهر رمضان» والتى تنفذها الجمعية في مكتبة المستقبل تحت اشراف فؤاد عدلى مدير المكتبة، وتتمحور الندوة في عدة نقاط تتناول كيف تعد نفسك لاستقبال شهر رمضان، وكيف تحافظ على هدوءك في رمضان، ورمضان فرصة لتقوية الارادة والعزيمة، واجعل من رمضان فرصة لتغيير عاداتك السلبية تقدم الندوة غادة مظلوم كاتبة صحفية بموقع الشرعية دوت كوم – كاتبة بموقع ايجيبت بوست وان للصحافة والاعلام .