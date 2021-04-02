شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دور أيتام بالإسكندرية تطلق حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل 3 دور للأطفال الأيتام في الإسكندرية، اليوم الجمعة حملة صحية رسمية لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال الأيتام، وهي دار الأورمان برشدي ودار بلال بن رباح فرع كيلوباترا ودار بن رباح فرع أبيس.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، اليوم الجمعة، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).

وأشار «مجاهد» إلى أنه سيتم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعي في التواصل الميداني مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وذكر «مجاهد»، أن فرق التواصل المجتمعي ستشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتابع، إن دور فرق التواصل المجتمعي يتمثل في تحديد احتياجات المجتمع من المعلومات وتطوير خطة الاتصال وفقًا لذلك، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وتنفيذ تدريبات التواصل المجتمعي للمثقفين الصحيين، وتوثيق وجمع البيانات، وتصميم نموذج التواصل المجتمعي المتوافق مع الأهداف العامة لوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن ذلك سوف يساهم في التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية، لتحسين الصحة العامة لكافة فئات الشعب المصري.

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