شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. افتتاح 11مسجدًا بتكلفه 25 مليون جنيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اليوم الجمعه الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختارجمعه وزير الأوقاف 11 مسجداً بتكلفة 25 مليون جنيه.

قال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، سيتم اليوم الجمعه افتتاح 11 مسجداً منهم 6 مساجد إحلال وتجديد، و4 مساجد صيانة وترميم بالجهود الذاتية، وسيتواجد مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء أثناء الإفتتاحات.

وأضاف «يونس»، سيتم افتتاح مسجد الرحمة، بقرية أبوكيلة بمركز سيدي سالم ،على مساحة 300 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ،ومسجد الرحمة ب 40 الشراقوة بالحامول على مساحة 700 متر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه،ومسجد نصر الدين بعزبة المناوفة على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و300 ألف جنيه ومسجد الجبانة الحجر القلبي ،بعزبة الحجر القبلي بمركز فوه على مساحة 168 متر بتكلفة 840 ألف جنيه ،وومسجد نوفل بعزبة نوفل بمركز مطوبس على مساحة 332 متر،بتكلفة مليون و660 ألف جنيه،ومسجد العياش الغربي بمركز بلطيم على مساحة 456 متر بتكلفة مليوني و280 ألف جنيه،وومسجد التوحيد بقرية الترزى بمركز بيلا على مساحة 175 متر بتكلفة 875 ألف جنيه ،ومسجد سيدي غانم الأشعري ببلطيم على مساحة 1200 متر بتكلفة 6 ملايين ،ومسجد الرحمة بكفر عسكر بمركز كفر الشيخ على مساحة 400 متر مكون من دورين على مساحة 4 ملايين جنيه،ومسجد الكبير بأريمون بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه .

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