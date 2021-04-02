شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الصحابة من المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محافظة المنيا اليوم الجمعة.

و يفتتح وزير الأوقاف ، مسجد الصحابة، بمنطقة مدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا، حيث يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد ، كما سيتضمن برنامج زيارة وزيرى الأوقاف والشباب والرياضة، افتتاح مسجد آل عياد (بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت)، ثم يليه التحرك لمركز مغاغة، لافتتاح (حمام سباحة، ومول تجاري، ملعب خماسي، وصالة جيم بنظام BOT)، بنادى مغاغة الرياضي.

ويستقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوزيرين بالديوان العام، وسيعقد وزير الأوقاف لقاءً مع الأئمة، كما سيتفقد وزير الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوري أندية وافتتاح جيم بنظام ( BOT) بنادي المنيا.