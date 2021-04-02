شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «مصر تقرأ».. افتتاح معرض زايد للكتاب في دورته السابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت اللجنة المنظمة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، أمس الخميس، رسميًّا المعرض للجمهور، وذلك تحت شعار «مصر تقرأ من الشيخ زايد».

جاء الافتتاح وسط أجواء احتفالية وبحضور عدد كبير من الجمهور، والناشرين، وأعضاء مؤسسة زايد للتنمية والإبداع، وعدد كبير من المثقفين، وعدد من الشخصيات العامة، ووسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتضمن المعرض عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية، وحفلات التوقيع لكبار الكتاب والمثقفين، وبرنامج ثقافي حافل، من حفلات موسيقية وغنائية، وبرنامج خاص للأطفال يقام على مدار أيام المعرض الذي يقام على مساحة 5 آلاف متر.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض، أن المعرض يأتي في إطار دعم مؤسسة زايد للتنمية والإبداع للناشرين المصريين والذي عانوا كثيرًا خلال الفترة السابقة من حالة الركود في سوق الكتاب، بسبب فيروس كورونا وفترات الحظر، هذا بالإضافة إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية، بالإضافة إلى المعاناة التي يعاني منها سوق النشر في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى غلق عدد من دور النشر وتعثر البعض الآخر.

ولفت إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص المؤسسة على استمرار دور النشر في عملها، وإيمانًا منها بالدور التنويري الذي تقوم به دور النشر، من خلال نشر وتداول الكتب الفكرية والأعمال الإبداعية للأدباء والمفكرين، وما يمثله الكتاب من أهمية بالغة الأثر في الفكر والثقافة، لاسيما النشء والشباب.

كما نوهت اللجنة المنظمة، إلى أن المعرض يقدم خصومات تصل إلى 30%، بالإضافة على بعض الخدمات الأخرى، التي تقدمها دور النشر المختلفة للزائرين، كما يستضيف المعرض «سوق الأزبكية»، وذلك بعد غيابه عن ساحات المعارض الدولية والمحلية، والذي يقدم خلاله خدمات بيع الكتب المستعملة والتي تتراوح أسعارها من جنيه فيما فوق.

وأشارت اللجنة إلى أن المعرض سينظم احتفالية خاصة بمئوية المفكر الكبير الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، هذا إلى البرنامج الثقافي الذي يقام بالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالإضافة إلى حفلات التوقيع، وتوفير خدمة التصوير مجانًا بداخل المعرض، وفي إطار التيسير على المواطنين سيتم توفير أتوبيسات تنقل الزائرين من عدة جهات بداخل مدينة زايد إلى أرض المعرض.

يذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد،ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.