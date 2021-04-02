شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 600 مواطن ضمن قافلة «نور حياة» للكشف على أمراض العيون بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على (600) مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السابعة والعشرين للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، وذلك بمركز شباب ميت شهاله بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا .

وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخل جراحي إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.