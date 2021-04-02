شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء لليوم السادس والأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت في محافظة شمال سيناء لليوم السادس والأخير الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في مختلف المؤسسات الصحية علي مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم الأطفال بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأكد محمد حمزة مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بالمديرية أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأشار حمزة إلي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.. مشيرًا إلى مد حملة التطعيم لمدة يومين.

قال حمزة إنه تم تطعيم 53 ألفًا و929 طفلًا وطفلة خلال الأيام الـ5 أيام الماضية بالجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 104% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفة.