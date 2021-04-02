شكرا لقرائتكم خبر عن «مفهوم التنمية الشاملة» ..موضوع خطبة الجمعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: «مفهوم التنمية الشاملة».

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت الوزارة: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».