شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 5 آلاف متر سجاد لمساجد بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الأوقاف المصرية على صرف 5 آلاف متر سجاد لمساجد قري مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد سامي كامل عضو مجلس النواب أنه يجري فرش عدد 11 مسجدًا بإدارة بئر العبد، و16 مسجدًا أخرى بإدارة أوقاف رمانة، بعد قيام لجنة من مديرية أوقاف شمال سيناء بالمعاينة.

وأشار كامل إلى موافقة الوزارة على إحلال وتجديد عدد 6 مساجد بإدارتي بئر العبد ورمانة ، وهي مساجد الرحمة بقرية أقطية والحسن والحسين بقرية المريح والحسن والحسين بقرية أم عقبة والدراويش بقرية الدراويش والتوبة بقرية قاطية والشيماء بمدينة بئر العبد.