شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش برش وتطهير أحياء مدينة العريش، لمكافحة الحشرات والبعوض، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، أنه تم تغطية برك الصرف الصحي بشارع أسيوط وبرك المياه الراكدة بحيي الشوربجي والمساعيد بالعريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات والبعوض.

أضاف الفرماوي، أنه جري أيضًا تغطية منطقة الخزان بالمساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، حيث تهدف الوحدة إلى تقليل كثافة البعوض والقوارض.

أشار الفرماوي، إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته وعضوية كلا من السيد السنوسي وسعيد متولي واحمد على خليل.

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض

رش وتطهير أحياء مدينة العريش لمكافحة الحشرات والبعوض