شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم السيسي لها.. اختيار نهال الشقنقيري ضمن أكثر 100 شخصية نسائية طبية مؤثرة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختيرت الدكتورة نهال الشقنقيري، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيراً على مستوى العالم في طب وجراحة العيون لعام 2021 .

والدكتورة نهال الشقنقيري جرى تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة بمصر، كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية في مارس 2018، باعتبارها نموذجًا يحتذى في التفانى والإخلاص في العمل وتقديرًا اسهاماتها في خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى في مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد، بقسم رمد الأطفال والذى تم تجهيزه بالكامل من التبرعات، وساهمت من خلاله بالقيام بإجراء عدد كبير من الجراحات للأطفال البسطاء من الإسكندرية والمحافظات المحيطة بل ومحافظات الصعيد دون أي مصاريف.

يشار إلى أن «الشقنقيري» متفرغة تمامًا للعمل الإنسانى وليس لها عيادة أو مستشفى خاص وكرست حياتها للعمل في مركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، وتبدأ عملها في الخامسة صباحًا بإجراء العمليات والتى بلغ عددها أكثر من 8000 عملية، كما تقوم بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء في تخصص جراحة العيون للاطفال.