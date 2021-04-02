شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري بسبب العطلة الأسبوعية واستئناف العمل الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت المصادر، أنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية.

أضافت المصادر، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.