شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الجامعي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سامي الدحدوح، مدير مستشفى التخصصي بجامعة المنوفية، استمرار حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب.

وأضاف بأنه منذ بداية جانحة كورونا وحتى اليوم استقبلت المستشفيات الجامعية عدد 559 مريضًا مصاب بفيروس كورونا المستجد تم علاجهم داخل المستشفيات الجامعية ما بين قسم العزل والرعاية المركزة المخصصة لحالات العزل.

وتابع أن المستشفيات الجامعية تقوم بدورها الرائد والحيوي في استقبال وعلاج الحالات المرضية من مختلف انحاء المحافظة في كافة التخصصات سواء عن طريق العيادات الخارجية او قسم الطوارئ.

وأوضح الدحدوح بأن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها في استقبال جميع الحالات المرضية، وأن مستشفيات جامعة المنوفية استعدت بشكل جيد منذ بداية الجائحة وحتى الآن على كافة النواحي سواء توفير الأدوية او مستلزمات الوقاية وكذلك ما يستلزم من مواد التطهير والتعقيم.