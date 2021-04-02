شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. افتتاح 5 مساجد بقرى ومدن القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح 5 مساجد بقرى ومدن المحافظة اليوم الجمعة وهم مساجد عمرو بن العاص بالحي الخامس بالعبور، وسيدي شاور بمنشأة الكرام بشبين القناطر، وآل البيت بإسكان الشباب بالعبور، والعلمي بميت كنانة بطوخ، والفاروق بكفر سعد ببنها.

قال «أبوالسعود» أن مسجد آل البيت بمدينة العبور مقام على مساحة 380 مترا، وبلغت تكلفته الإجمالية 4ملايين جنيه بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف كما أن مسجد عمر بن العاص باللحى الخامس بمدينة العبور أيضا، أقيم على مساحة 800 متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيها بالجهود الذاتية

وأوضح مدير أوقاف القليوبية أن مسجد العلمي بقرية ميت كنانة التابعة لإدارة أوقاف طوخ أقيم على مساحة 285 متر، وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه وأيضا مسجد الفاروق بكفر سعد ببنها مساحته 250 متر وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية اما مسجد سيدي شاور بمنشأة الكرام التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومساحته 775 مترا وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 21 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.