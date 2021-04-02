شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة علي حريق في قرية رمانة بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع شباب القرية في السيطرة على حريق شب داخل منطقة الزراعات في قرية رمانة بمركز بئر العبد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغًا بنشوب حريق في عدد من الأشجار في منطقة الزراعات بقرية رمانة بمركز بئر العبد، حيث هرعت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع البلاغ وقامت بإطفاء الحريق بالتعاون مع شباب القرية، قبل أن يمتد للكتلة السكنية والمساكن المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت المصادر وشهود العيان، أن الظروف الجوية والرياح الشديدة ساعدت على انتشار الحريق في الأشجار، فيما طلبت الجهات المعنية تحرياتها عن الواقعة ومعرفة أسباب الحريق وقيمة التلفيات والخسائر التي وقعت بالزراعات.

السيطرة علي الحريق

السيطرة علي الحريق

السيطرة علي الحريق

السيطرة علي الحريق

السيطرة علي الحريق

السيطرة علي الحريق