شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم الطازجة بـ 85 جنيه والبلح بـ 9 جنيهات.. تخفيضات «أهلا رمضان» في الإسكندرية (صور وأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تكثيف حملات متابعة الأنشطة التموينية وضبط آليات الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، أنه سيتم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا خلال شهر رمضان الكريم، وبعض المخابز التي تقع في المناطق المزدحمة بالسكان تعمل حتى التاسعة مساء طوال شهر رمضان.

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

وأوضح، أنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية والسلع المرتبطة بشهر رمضان من بلح وتمور والياميش بأنواعه وبجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق من 15- 35 %، وذلك في 263 منفذاُ موزعة كالتالى: 200 منفذ في فروع المجمعات الاستهلاكية واشتراك منافذ مشروع جمعيتي لأول مرة بـ50 منفذ و14 سوبر ماركت وسلاسل تجارية كبيرة.

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لأول مرة تم التنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية بالإسكندرية إقامة هذا العام المعرض الرئيسى بأرض المعارض بكوتة بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وبذلك تتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية مما سيضبط آليات السوق والذى سينعكس على الناحية الاقتصادية بإنعاش حركة البيع والشراء وهذا الرواج سيستفيد به المواطنون بشراء احتياجاتهم بأى كميات وبأسعار تنافسية.

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

وجاءت الأسعار المقررة خلال شهر رمضان كالتالى:

بالنسبة للدواجن تم طرح كميات من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، سعر الدجاجة كجم 30 جنيه والدجاجة زنة 1100 جم 33 جنيها للدجاجة زنة 1200 جم 36 جنيها للدجاجة زنة 1300 جم 39 جنيه

أما اللحوم بلغ سعر الكجم الطازج 85 جنيه وسعر الكجم مجمد 65 جنيه .

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

وبالنسبة لأسعار البلح تتراوح بين 9 و14 و17 و22 جنيه للكجم طبقا الأصناف والماركات

الزبيب المصرى 34 جنيها للكجم

الزبيب المستورد 64 جنيها للكجم

قمر الدين يتراوح بين 26 و32 جنيها لللفة

جوز الهند 58 جنيها للكجم

التين 94 جنيها للكجم

القراصيا 70 جنيها

المشمشية تتراوح بين 90 و112 جنيها للكجم

الخروب 45 جنيها للكجم

تمر هندى يتراوح بين 22 و27 جنيها للكجم

البندق الحصى 80 جنيها لـ كجم

اللوز الحصى 80 جنيها للكجم

عين الجمل 80 جنيها للكجم

الكركديه 70 جنيها للكجم

السودانى 44 جنيها للكجم

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

"تموين الاسكندرية" تستعد لـ"أهلا رمضان" بـ263 منفذ وتخفيضات حتى 35% (صور وأسعار)

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية خلال شهر رمضان، تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية لمتابعة الموقف التموينى والأنشطة التموينية المختلفة ولمراقبة الأسواق حيث سيتم تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة والأسواق صباحية ومسائية .

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