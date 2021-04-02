شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لشهر رمضان بطرح كميات إضافية من السلع والمواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشار علاء الدين سمري، مدير عام المديرية، إلى طرح كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

أكد سمري، على توفير حصص إضافية من الوقود والدقيق والقمح بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب تشغيل المخابز طوال اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت سمري إلى قيام المحال التجارية بعرض منتجات شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 20 % بمدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد والحسنة ونخل.

أكد سمري على الرقابة التموينية والحملات المستمرة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.