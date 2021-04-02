مخدرات بمليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أمن البحيرة قد رصدت نشاط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الشرقية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

محمد يوسف

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