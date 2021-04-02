القبض على المتهم بمضايقة السائحات بالمنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام أحد الأشخاص بمضايقة السائحات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بمضايقة بعض السائحات ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وعقب تحديد هوية مرتكب الواقعة عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور وذلك حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبته في تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.