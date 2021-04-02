أمطار وشبورة وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من 2 أبريل الجمعة حتى يوم الأربعاء 7 أبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
- الجمعة 2 أبريل:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- السبت 3 أبريل:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
- الأحد 4 أبريل:
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من (3:8) درجة مئوية، مع نشاط للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.
- الاثنين 5 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وعلى مناطق أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال.
- الثلاثاء 6 أبريل:
أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
- الأربعاء 7 أبريل:
أتربة عاصفة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.