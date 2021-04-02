​قبل انطلاقها.. دليلك الكامل لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تنطلق اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد، كما تعقد النقابة اجتماع جمعيتها العمومية العادية لمناقشة عدد من البنود.

ويستعرض "الخليج 365" دليل انتخابات نقابة الصحفيين على النحو التالي..

1- تعقد الانتخابات بنقابة المعلمين بالجزيرة.

2- يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

3- في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

4- اشترطت اللجنة المشرفة ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.

5- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

6- يتم التصويت فور إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة فى حالة وجود ناخبين لتجنب الزحام.

7- أرسلت النقابة رسائل sms لكل الصحفيين بمكان ورقم لجنتهم الانتخابية.

8- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.

9- يشترط وجود كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو مايحل محلها للإدلاء بالصوت.

10- يتنافس في الانتخابات على منصب النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

11- يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 21 مرشحًا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبدالعظيم وهبة "الأهرام"، عبدالرؤوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبدالمجيد عبدالرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزي رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

12- يتنافس على مقاعد العضوية تحت السن 35 مرشحًا هم: أبو السعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبد المجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبو شقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبد الراضي "الوطن"، ساميه فاروق "الوفد"، سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، علي حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبد الحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".

13- أكدت اللجنة المشرفة ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبى بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.

14- طالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

15- فيما يخص عملية التصويت: أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

16- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

17- ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن .

18- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون من بينهم (3) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

19- تجرى عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.

20- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3أبريل2021 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

21- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

22- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

23- في حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.

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