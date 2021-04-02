شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في أبريل.. تعرف على سعر الألبان فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الألبان في الأسواق المصرية، انخفاض طفيف بمستهل التداول اليوم الجمعة 2-4-2021، بمعدل ربع جنيه في سعر كيلو اللبن البقرى ليسجل سعر يتراوح بين 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه، كما انخفض سعر كيلو الجبنة الرومى بمعدل جنيه،و10 جنيهات في صفيحة الجبنة الطرية زنة 20 كيلو قائم.

وقال ايهاب شرابية نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن سعر اللبن البقري حاليا من الموردين إلى المصانع الصغيرة يتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الاخيرة، مرجعاً سبب ارتفاع أسعار اللبن البقري حالياً، إلى أن شهرى فبراير ومارس من كل عام يعدان موسم تخزين الجبن الرومي، باعتبارها الأفضل جودة من حيث خامة اللبن بجانب ان كثير من مربي البقر الحلاب اتجهوا لتسمينه لبيعه للجزارين نظراً ارتفاع سعر الأعلاف بشكل عام.

وأوضح «شرابيه»، لـ«المصرى اليوم«، أن من ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن في ان الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لازمة فيرو كورونا المستجد في اوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلى.

«المصرى اليوم«تنشر سعر الالبان في مصر اليوم الجمعة:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من «زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو 11 جنيه،ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه،أي حوالي 12 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

وانخفض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية إلى 63 جنيه، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل في الوزن بمعدل 8 إلى 12%.

اقرأ أيضاً :

حادث مأساوي في الجيزة.. مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (تفاصيل)

تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة