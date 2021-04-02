شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الزيارة.. وفد كنائس أوكرانيا يزور أقدم أديرة الرهبنة في العالم بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم وفد رهبان ورؤساء الاديرة الاوكرانية التابعين للكنيسة الروسية الارثوذكسية جولتهم الدينية والسياحية لمصر وقام الوفد بزيارة الأديرة والكنائس الاثرية والتبرك بالمواقع الدينية و لقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندريةوبطريرك الكرازة المرقسية

وقد شهدت منطقة الزعفرانة زيارة وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، دير القديس الأنبا بولا شمال راس غارب بالبحر الأحمر، والذي يعد من اقدم اديرة الرهبنة في العالم حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية كما زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، دير القديس الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية بالبحر الأحمر، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.

كان وفد الرهبان قد زار اهرامات الجيزة، ثم بعدها كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام والتي تطل على الأهرامات، وكان في استقبالهم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، حيث شهدوا عرضًا لفريق الكشافة وبعض الألحان الكنسية وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية والاديرة القبطية

ويعد ديرا الانبا بولا والانبا انطونيوس اقدم اديرة الرهبنة في العالم من اكثر الاديرة الاثرية زيارة للاقباط في الاعياد القبطية حيث تفد الي الدير رحلات من الاقباط من مختلف القري والمدن والمحافظات المصرية خلال اعياد الميلاد و بالاضافة الي رحلات السائحين الاجانب من اوربا وروسيا الذين يزورون الغردقة حيث توجد داخل دير الانبا بولا سبع كنائس تتمثل في كنيسة الرسل وكنيسة الأنبا أنطونيوس وكنيسة الأنبا بولا وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الملاك وكنيسة القديس مرقص.